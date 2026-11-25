Олег Варавинов назначен врио главы Якшур-Бодьинского района Удмуртии
Он сменил Андрея Леконцева, руководившего районом десять лет
Олег Варавинов назначен временно исполняющим полномочия главы Якшур-Бодьинского района до избрания нового руководителя муниципалитета. Соответствующий указ от 19 ноября подписала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.
Варавинов наделен полномочиями главы муниципального образования с 19 ноября. До назначения он занимал должность заместителя главы района по строительству и ЖКХ.
Предшественник господина Варавинова Андрей Леконцев покинул пост главы района 18 ноября. С 2008 по 2016 год он руководил районной администрацией, затем десять лет возглавлял муниципалитет. Причины его ухода публично не сообщались.