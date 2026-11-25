Продажа объектов ОАО «РЖД»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», предлагает к продаже нежилое здание «Комнаты отдыха», общей площадью 2195,7 кв. м, принадлежащее ОАО «РЖД» на праве собственности, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Горького, дом № 56 (далее – Объект).
Главное преимущество Объекта – его расположение: Центральный район города, локация на пересечении пассажирских и городских маршрутов, рядом железнодорожный вокзал, автовокзал и остановки общественного транспорта, обеспечивающие связь с другими районами курорта. Поблизости также расположилась пешеходная улица Навагинская с кафе, ресторанами и магазинами.
Участок, необходимый для эксплуатации здания - около 2200 кв. м. Земля в собственности Российской Федерации; новому собственнику здания предоставляется субаренда участка.
Дополнительную информацию об Объекте можно получить на сайте Недвижимость РЖД или по телефону: +7(499)26-22-364.
ОАО РЖД
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