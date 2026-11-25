Главное преимущество Объекта – его расположение: Центральный район города, локация на пересечении пассажирских и городских маршрутов, рядом железнодорожный вокзал, автовокзал и остановки общественного транспорта, обеспечивающие связь с другими районами курорта. Поблизости также расположилась пешеходная улица Навагинская с кафе, ресторанами и магазинами.