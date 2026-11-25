Новый офис «Кубань Кредит» начал работу в Ростове-на-Дону
Дополнительный офис «Платовский» Банка «Кубань Кредит» начал обслуживание клиентов по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Хачатуряна, д. 27.
Банк «Кубань Кредит» продолжает планомерно развивать региональную сеть, улучшая качество сервиса и доступность финансовых услуг для жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Открытие обновленного офиса стало очередным этапом реализации стратегии банка, направленной на повышение стандартов обслуживания. Новое пространство сочетает в себе современный дизайн, функциональность и передовые технологии.
Офис «Платовский» ориентирован на предоставление полного спектра финансовых услуг частным и корпоративным клиентам. Среди ключевых направлений – ипотечное кредитование, выгодные вклады, расчетно-кассовое обслуживание (РКО), а также программы страхования и платежные операции.
Открытие новых и модернизация действующих клиентских центов в регионах ЮФО и СКФО – важная часть политики «Кубань Кредит». Банк стремится совмещать персональный подход с внедрением инновационных технологий, тем самым создавая наиболее комфортные условия для решения финансовых задач.
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