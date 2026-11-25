Открытие новых и модернизация действующих клиентских центов в регионах ЮФО и СКФО – важная часть политики «Кубань Кредит». Банк стремится совмещать персональный подход с внедрением инновационных технологий, тем самым создавая наиболее комфортные условия для решения финансовых задач.