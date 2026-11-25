«Магнит» отменил ночную распродажу 25 ноября после ажиотажа вокруг предыдущей акции
Сеть магазинов «Магнит» отменила ночную распродажу, запланированную на 25 ноября, после ажиотажа вокруг предыдущей акции. Вместо этого ритейлер намерен пересмотреть и расширить список торговых точек, участвующих в распродажах, следует из сообщения компании в соцсетях.
В компании пояснили, что изучили отзывы и предложения покупателей, которые хотели бы видеть подобные скидки в большем количестве магазинов и городов, в том числе в Краснодаре. В связи с этим проведение ночной акции решили перенести, чтобы подготовить обновленный перечень участников.
При этом скидки в рамках акции «Красная среда» 25 ноября сохранятся в отдельных магазинах сети, уточнили в «Магните».