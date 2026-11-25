В компании пояснили, что изучили отзывы и предложения покупателей, которые хотели бы видеть подобные скидки в большем количестве магазинов и городов, в том числе в Краснодаре. В связи с этим проведение ночной акции решили перенести, чтобы подготовить обновленный перечень участников.