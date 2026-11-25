На Дону банк инициировал банкротство ветфирмы из-за долга в 72 млн рублей
Арбитражный суд Ростовской области отложил рассмотрение заявления банка о признании несостоятельным (банкротом) новочеркасского ООО «Ветторгснаб». Поводом для иска послужила задолженность компании в размере 72,2 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Судебное разбирательство перенесено в связи с необходимостью надлежащего уведомления должника и третьего лица — индивидуального предпринимателя Вячеслава Нема, выступающего заемщиком по кредитному договору.
Кредитор подтвердил серьезность своих намерений, перечислив на депозитный счет суда 180 тыс. рублей для финансирования процедуры банкротства. В качестве временного управляющего должника предложена кандидатура Г.А. Дорошенко от ассоциации «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».
В рамках отложенного заседания суд обязал ООО «Ветторгснаб» предоставить письменный мотивированный и документально обоснованный отзыв на заявление банка с приложением подтверждающих документов. Аналогичное требование адресовано и третьему лицу — ИП Нем В.А. Следующее заседание состоится после выполнения сторонами процессуальных требований.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ветторгснаб» зарегистрировано в 2014 году в Новочеркасске. Основной вид деятельности — деятельность ветеринарная. Уставный капитал компании составляет 33 тыс. рублей. Выручка компании за 2025 год составила 119,3 млн рублей, прибыль — 10,6 млн рублей.