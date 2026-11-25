Арбитражный суд Ростовской области отложил рассмотрение заявления банка о признании несостоятельным (банкротом) новочеркасского ООО «Ветторгснаб». Поводом для иска послужила задолженность компании в размере 72,2 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).