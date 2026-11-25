В Сочи в ближайшие пять-шесть лет планируют создать около 29 тыс. новых гостиничных номеров. Проекты предусматривают строительство комплексов категорий четыре и пять звезд, обновление санаториев и пансионатов советского периода, а также создание новых санаторно-курортных объектов. Об этом ТАСС сообщил глава города Андрей Прошунин.