В Сочи за пять лет создадут 29 тысяч новых гостиничных номеров
В Сочи в ближайшие пять-шесть лет планируют создать около 29 тыс. новых гостиничных номеров. Проекты предусматривают строительство комплексов категорий четыре и пять звезд, обновление санаториев и пансионатов советского периода, а также создание новых санаторно-курортных объектов. Об этом ТАСС сообщил глава города Андрей Прошунин.
По его словам, новые комплексы будут включать современную лечебную и оздоровительную инфраструктуру, благоустроенные территории и зоны развлечений. Помимо строительства, инвесторы займутся модернизацией уже действующих объектов размещения.
Инвестиционный портфель Сочи в санаторно-курортной, гостиничной и туристической сферах включает 44 проекта. В него входят строительство новых гостиничных комплексов и санаториев, а также обновление существующей инфраструктуры.
Параллельно городские власти работают над развитием сопутствующей инфраструктуры, в том числе транспортной логистики. По словам Прошунина, эти проекты должны обеспечить потребности курорта и создать резерв для дальнейшего увеличения туристического потока.