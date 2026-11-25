Жилые кварталы МЖК отмечены премией «Твердые знаки»
Проект Жилые кварталы МЖК от девелоперской компании НЕОМЕТРИЯ стал лауреатом ежегодной бизнес-премии «Твердые знаки — 2026» делового издания «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» в номинации «Лучший проект в области развития городской среды». Проект строится в центральной части Краснодара.
Помимо масштаба и комплексного подхода к реализации проекта, эксперты отметили целый ряд факторов, оказывающих влияние на развитие городской среды Краснодара: ревитализация заброшенной промышленной территории, сохранение объектов культурного наследия, создание современной социальной инфраструктуры, сервисной экосистемы.
Жилые кварталы МЖК — это полноценный новый городской район. На месте бывшего промышленного предприятия появится комплексная застройка с жилыми домами, школой для 1550 учеников, двумя детскими садами, тремя поликлиниками, общественными и спортивными пространствами. Три исторических кирпичных здания начала XX века будут отреставрированы и адаптированы для современного использования.
«Для нас важно, что экспертное сообщество оценило не только масштаб проекта, но и его ценность для развития города. Мы рассматриваем развитие территории бывшего масложиркомбината как возможность задать для Краснодара новый уровень комфортной городской среды. Для нас также важно вернуть городу и горожанам значимое историческое наследие, наполненное новой жизнью. Именно такой подход — создание среды, в которой архитектура, история и повседневные потребности жителей работают вместе,— лежит в основе нашего проекта»,— отметил Денис Дроботенко, директор по маркетингу дивизиона Юг девелоперской компании НЕОМЕТРИЯ.
Премия «Твердые знаки» ежегодно объединяет представителей малого, среднего и крупного бизнеса Краснодарского края, Республики Адыгея и Республики Крым. Она отмечает компании и проекты, которые вносят значимый вклад в развитие экономики макрорегиона, внедряют новые подходы и формируют позитивные изменения в различных отраслях.
В этом году на премию было подано рекордное количество заявок — 157. Экспертное жюри, в состав которого вошли представители малого, среднего и крупного бизнеса, оценивало проекты по нескольким направлениям, в том числе по развитию городской среды, внедрению технологий, кадровым практикам, импортозамещению и антикризисному управлению.
https://neometria.ru
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