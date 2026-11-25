Поступления туристического налога в бюджет Сочи за десять месяцев 2026 года превысили 1 млрд руб. За весь 2025 год город получил от этого сбора 853,5 млн руб. При этом власти курорта решили сохранить ставку налога на уровне 2% в 2027 году вместо запланированного повышения до 3%. Об этом ТАСС сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.