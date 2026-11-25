Сочи сохранит ставку туристического налога на уровне 2% в 2027 году
Поступления туристического налога в бюджет Сочи за десять месяцев 2026 года превысили 1 млрд руб. За весь 2025 год город получил от этого сбора 853,5 млн руб. При этом власти курорта решили сохранить ставку налога на уровне 2% в 2027 году вместо запланированного повышения до 3%. Об этом ТАСС сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.
По словам главы города, до конца 2026 года от уплаты туристического налога освободили санатории и детские оздоровительные учреждения. В следующем году для них сохранится ставка в размере 2%.
Изначально предполагалось ежегодно увеличивать налоговую ставку на один процентный пункт. В 2025 году она составляла 1%, в 2026 году выросла до 2%, а в 2027 году должна была достигнуть 3%. Однако с учетом текущей ситуации власти решили отказаться от дальнейшего повышения.
Господин Прошунин отметил, что поддержка санаторно-курортной отрасли и организаций детского отдыха имеет принципиальное значение. Дополнительные льготы для этих учреждений поручил предусмотреть губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Они позволят организациям направить высвободившиеся средства на развитие и повышение качества услуг.