В Сочи рассчитывают увеличить турпоток до 10 млн человек к 2030 году
Сочи в 2025 году посетили почти 8 млн туристов. К 2030 году город рассчитывает увеличить ежегодный турпоток до 10 млн человек. Об этом ТАСС сообщил глава администрации курорта Андрей Прошунин.
С 2015 по 2025 год Сочи принял более 75 млн туристов. В прошлом году город вошел в тройку наиболее популярных туристических направлений России. На него пришлось около 39% общего турпотока Краснодарского края.
Летом 2026 года в Сочи работали около 2,3 тыс. объектов размещения общей вместимостью порядка 145 тыс. койко-мест. В их числе были 60 санаториев, 7 детских оздоровительных лагерей, 162 крупных гостиничных комплекса и пансионата. Еще более 2,1 тыс. объектов составляли малые отели, гостевые дома, базы отдыха и индивидуальные средства размещения.
В зимнем сезоне 2026–2027 годов принимать гостей планируют около 780 объектов общей вместимостью 95 тыс. койко-мест. Среди них — 53 санатория, 140 крупных гостиничных комплексов, пансионатов и баз отдыха, а также 587 малых отелей, гостевых домов и индивидуальных средств размещения.
В горном кластере к зимнему сезону подготовят 189 объектов, рассчитанных в общей сложности на 26,2 тыс. койко-мест. Зимой туристы преимущественно выбирают горнолыжные курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна». Летом востребованы морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной части города.