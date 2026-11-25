В иске говорится, что другой клиент клуба неоднократно публично в нецензурной форме оскорблял заявителя. Мужчина обращался к администрации заведения с просьбой принять меры к обидчику, но в клубе ответили, что не могут в одностороннем порядке расторгнуть с ним договор. Заявителю также посоветовали обратиться в полицию.