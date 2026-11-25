Житель Оренбурга требует от фитнес-клуба миллиард рублей за оскорбления со стороны посетителя
Он также просит расторгнуть договор с обидчиком и запретить ему посещать клубы сети
Житель Оренбурга подал иск к ООО «СИТИСПОРТ», которое владеет фитнес-клубом «Лайм Фитнес». Основанием для разбирательства стали оскорбления другого посетителя в адрес истца. Мужчина требует выплатить 1 млрд руб. в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает Центральный районный суд города.
Ранее мужчина заключил с клубом договор на оказание услуг на 83 тыс. руб.: 32 тыс. он уплатил за первый абонемент, 50 тыс. — за второй и 1 тыс. руб. — за переоформление.
В иске говорится, что другой клиент клуба неоднократно публично в нецензурной форме оскорблял заявителя. Мужчина обращался к администрации заведения с просьбой принять меры к обидчику, но в клубе ответили, что не могут в одностороннем порядке расторгнуть с ним договор. Заявителю также посоветовали обратиться в полицию.
Истец считает, что ответчик должен был урегулировать конфликт, обеспечить безопасность и защитить права заявителя как потребителя. Кроме миллиарда рублей он также просит расторгнуть договор с клиентом, который нарушал порядок, и запретить ему посещать фитнес-клубы этой сети. Суд рассмотрит дело 10 декабря 2026 года.