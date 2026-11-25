ГАТИ предупредила о новых ограничениях движения в Петербурге с 27 ноября
С 27 ноября в Адмиралтейском, Московском и Невском районах Санкт-Петербурга ограничат движение. Об этом предупредили в ГАТИ.
В Адмиралтейском районе из-за реконструкции инженерных сетей почти на пять месяцев — до 25 апреля 2027 года — ограничат проезд по Дровяной улице на участке от набережной Обводного канала до Рижского проспекта. Объехать можно будет через 12-ю и 10-ю Красноармейские улицы, Лермонтовский проспект, улицу Циолковского, Курляндскую улицу и Рижский проспект.
В Московском районе с 27 ноября 2026 года по 10 октября 2028-го будет сложно проехать по Лиговскому проспекту от улицы Коли Томчака до Барклаевской улицы. Для водителей разместят временные ограждения.
В Невском районе с 27 ноября по 26 декабря ограничат проезд по Приневской улице от Октябрьской набережной до дома 112, корпус 6, литера Е. Здесь будут строить газопровод.