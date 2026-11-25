В Адмиралтейском районе из-за реконструкции инженерных сетей почти на пять месяцев — до 25 апреля 2027 года — ограничат проезд по Дровяной улице на участке от набережной Обводного канала до Рижского проспекта. Объехать можно будет через 12-ю и 10-ю Красноармейские улицы, Лермонтовский проспект, улицу Циолковского, Курляндскую улицу и Рижский проспект.