Без горячего водоснабжения и отопления временно остаются дома по улице Добровольского (32, 34, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4 — детсад № 49, 38, 40, 40/1, 40а, 42, 42/1), по бульвару Комарова (4, 4/1, 4/2, 6 — школа №100, 8, 8/1, 8/2, 10, 12/1, 12/2а, 14, 14/1, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/5, 18 — школа №102), по проспекту Королева (1, 1/1, 1/2, 1/3 — детсад №36, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1ж, 1и, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9/1, 9В, 11, 11/1, 11/3, 13, 13а, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4 — школа, 17/1 — детсад, 17/2, 17/3, 17/4, 17а, 17б, 17в), а также по проспекту Космонавтов (37, 39, 41/1 — детсад и частная школа, 41/2, 41/3, 41/4, 41а, 41б, 43/1, 43/2).