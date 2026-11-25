«Для нас важно, что экспертное сообщество оценило не только масштаб проекта, но и его ценность для развития города. Мы рассматриваем развитие территории бывшего масложиркомбината как возможность задать для Краснодара новый уровень комфортной городской среды. Для нас также важно вернуть городу и горожанам значимое историческое наследие, наполненное новой жизнью. Именно такой подход — создание среды, в которой архитектура, история и повседневные потребности жителей работают вместе,— лежит в основе нашего проекта»,— отметил Денис Дроботенко, директор по маркетингу дивизиона Юг девелоперской компании НЕОМЕТРИЯ.