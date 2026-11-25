*Ставка 15% годовых по накопительному счету «Деньги в деле» применяется при начислении процентов на сумму остатка на накопительном счете от 10 тысяч рублей до 1,5 млн рублей (не включая верхний порог диапазона) первые 60 дней с даты открытия накопительного счета; далее ставка составит 9% годовых. Ставка 9% годовых по накопительному счету «Деньги в деле» применяется при начислении процентов на сумму остатка на накопительном счете от 1,5 млн. рублей до 10 млн. рублей. Проценты начисляются на остаток денежных средств на накопительном счете «Деньги в деле» на начало операционного дня, выплата процентов производится на накопительный счет ежемесячно в первый рабочий день следующего месяца. Накопительный счет «Деньги в деле» открывается клиентами в системе дистанционного банковского обслуживания «ПСБ Бизнес» при наличии у клиента открытого расчетного счета. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. Подробная информация на сайте psbank.ru.