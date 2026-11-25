МегаФон запустил 5G на курортах «Роза Хутор» и «Манжерок»
Теперь сеть пятого поколения доступна в том числе на высоте более 2000 метров над уровнем моря, а скорость мобильного интернета может превышать 200 Мбит/с.
На «Розе Хутор» 5G заработал на главной смотровой площадке хребта Аибга, участках канатной дороги, в ресторанах и зонах отдыха на высоте 2320 метров. Курорт, где проложено около 105 километров горнолыжных трасс, особенно популярен у туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Волгоградской и Свердловской областей, свидетельствует big data МегаФона.
На «Манжероке» сеть пятого поколения охватывает район нижней станции канатной дороги, Манжерокское озеро и прилегающие жилые комплексы. Курорт активно развивается: за последний год протяженность его трасс выросла до 81 километра. Теперь по протяженности трасс он уступает в России только «Розе Хутор». Чаще всего сюда приезжают москвичи и петербуржцы, а также жители Новосибирской, Свердловской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.
Для запуска 5G инженеры МегаФона задействовали дополнительный высокочастотный диапазон и провели рефарминг — перераспределили часть частот LTE в пользу сети пятого поколения. Это позволило увеличить скорость передачи данных и снизить задержку соединения в местах с большим числом пользователей. Это особенно актуально в моменты пиковой нагрузки, когда одновременно работают тысячи мобильных устройств.
«Горы — одна из самых сложных территорий для развития мобильной связи. При этом требования туристов к качеству интернета здесь ничуть не ниже, чем в городах. Сегодня мало просто совершить звонок с вершины — люди хотят делиться впечатлениями в реальном времени, вести трансляции прямо со склонов и пользоваться интернетом без перебоев в местах массового скопления туристов. Именно на такие сценарии мы ориентируемся, поэтапно развивая сеть пятого поколения»,— отметил директор департамента по развитию и оптимизации радиосети МегаФона Евгений Бабахин.
Сегодня 5G от МегаФона развернута уже в 11 городах России — от крупнейших мегаполисов до региональных промышленных центров: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Нижнего Новгороде, Великом Новгороде, Твери и Магнитогорске.
Подключиться к сети пятого поколения могут владельцы смартфонов, поддерживающих этот стандарт. Для абонентов с другими устройствами предусмотрена опция Мега5G, которая дает возможность пользоваться интернетом на скорости 5G даже там, где эта сеть пока недоступна.
ПАО «МегаФон», ОГРН 1027809169585, 127006, Россия, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41Реклама.