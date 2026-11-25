Павловский городской суд взыскал с юриста 189 тыс. руб. в пользу клиента, которого ответчик два года вводил в заблуждение относительно своей деятельности, сообщили в Нижегородском областном суде. Все это время юрист убеждал доверителя в том, что представлял его интересы в суде, однако на самом деле не вел никакой работы, отмечается в сообщении.