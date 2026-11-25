Суд взыскал с нижегородского юриста 190 тысяч рублей за обман клиента
Павловский городской суд взыскал с юриста 189 тыс. руб. в пользу клиента, которого ответчик два года вводил в заблуждение относительно своей деятельности, сообщили в Нижегородском областном суде. Все это время юрист убеждал доверителя в том, что представлял его интересы в суде, однако на самом деле не вел никакой работы, отмечается в сообщении.
Более того, ответчик называл клиенту вымышленные даты судебных заседаний и в итоге убедил его в том, что выиграл процесс, в котором даже не участвовал. Узнав об этом, доверитель подал досудебную претензию и потребовал вернуть оплату, однако юрист ее проигнорировал.
Тогда клиент обратился в суд, который частично удовлетворил его требования и взыскал с юриста 58 тыс. руб. в качестве возврата оплаты и аналогичную сумму — в виде неустойки. Также юриста оштрафовали на 63 тыс. руб. и присудили истцу 10 тыс. руб. в виде компенсации морального вреда.