В Татарстане 26 ноября ожидаются снег и гололедица
В четверг, 26 ноября, в Татарстане прогнозируют облачную погоду и небольшой снег. На дорогах местами ожидается сильная гололедица, сообщила пресс-служба Гидрометцентра республики.
Ночью температура воздуха составит от -2 до -7 градусов, днем — от 0 до -5 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.
В Казани ночью существенных осадков не ожидается, температура составит -3…-5 градусов. Днем пройдет небольшой снег, воздух прогреется до -1…-3 градусов. Ветер юго-западный, 6–11 м/с. На дорогах также прогнозируется сильная гололедица.