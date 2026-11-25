С 27 ноября грузовая переправа будет работать по действующему расписанию, с учетом фактических гидрометеорологических условий. Из Рождествено паром будет отправляться в 06:00 (MSK+1), 12:30 и 16:30. Из Самары судно по расписанию отходит в 08:00, 14:00 и 18:00.