На переправе Самара — Рождествено вместо теплохода «Окский-35» будет ходить другое судно
На паромной переправе Самара (Октябрьский спуск) — Рождествено теплоход «Окский-35», принадлежащий ООО «Самарское речное пассажирское предприятие», завершает работу 25 ноября. Вместо него налинию выйдет паром «СП-103» (ООО «Судоходной компании «Бурлак»). Об этом сообщает министерство транспорта Самарской области.
Замена связана с необходимостью провести плановый ремонт теплохода «Окский-35». 26 ноября переправа работать не будет, так как береговую причальную инфраструктуру в Самаре (Октябрьский спуск) надо дооборудовать под габариты судна «СП-103».
С 27 ноября грузовая переправа будет работать по действующему расписанию, с учетом фактических гидрометеорологических условий. Из Рождествено паром будет отправляться в 06:00 (MSK+1), 12:30 и 16:30. Из Самары судно по расписанию отходит в 08:00, 14:00 и 18:00.