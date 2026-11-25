В Менделеевске семье погибшего под поездом выплатят 600 тысяч рублей
Родственники 18-летнего жителя Менделеевска, погибшего под колесами поезда, получили компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Молодой человек получил травмы летом прошлого года на перегоне станций Тихоново — Тойма Куйбышевской железной дороги. Машинист попытался экстренно затормозить, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавший скончался.
Менделеевский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал деньги с ОАО «РЖД».