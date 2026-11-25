В Северной Осетии открыли движение через Рокский тоннель
В Северной Осетии с 11:30 возобновлено движение всех видов автотранспорта на участке от населенного пункта Бурон до северного портала Рокского тоннеля. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.
Проезд по дороге разрешен в обоих направлениях до особого распоряжения. Рокский тоннель соединяет Северную и Южную Осетии, проходя на 93-м километре Транскавказской магистрали.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», движение всех видов автотранспорта на участке «Владикавказ — населенный пункт Ларс» было остановлено в обоих направлениях с 21:45 накануне, 24 ноября, до особого распоряжения.
Причиной ограничения стала невозможность обеспечить безопасный проезд автомобилей.