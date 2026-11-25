На Ставрополье расследуют аферу с автобизнесом на 14,2 млн рублей
В Минераловодском округе 44-летнего местного жителя подозревают в мошенничестве на 14,2 млн руб. По версии следствия, он предложил знакомому вложиться в совместный бизнес по доставке автомобилей из-за рубежа, однако впоследствии перестал возвращать полученные деньги. Суд по ходатайству следствия заключил подозреваемого под стражу, сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
С заявлением в полицию обратился 53-летний житель округа. Он рассказал, что передал знакомому личные сбережения и деньги, взятые в кредит, рассчитывая получать доход от автомобильных сделок. Чтобы убедить потенциального партнера в надежности предложения, тот сначала организовал доставку иномарки для его падчерицы.
На протяжении некоторого времени знакомый выплачивал заявителю оговоренный процент от сделок, поддерживая впечатление, что бизнес успешно развивается. Однако затем выплаты прекратились, а партнер перестал выходить на связь и возвращать вложенные средства. Позже потерпевшему стало известно, что семья его знакомого приобрела гостиничный бизнес.
Ущерб составил 14,2 млн руб. Следственный отдел ОМВД России «Минераловодский» возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полиция проверяет возможную причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям.