С заявлением в полицию обратился 53-летний житель округа. Он рассказал, что передал знакомому личные сбережения и деньги, взятые в кредит, рассчитывая получать доход от автомобильных сделок. Чтобы убедить потенциального партнера в надежности предложения, тот сначала организовал доставку иномарки для его падчерицы.