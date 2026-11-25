Совместный платежный сервис ВТБ и «Магнита» для выгодных покупок
Подключайте подписку «Магнит Плюс Премиум» и получайте кешбэк до 15% в магазинах «Магнит» и до 20% в «М. Косметик» и «Магнит Маркет» при оплате картой «Магнит Пэй ВТБ».
А также забирайте щедрый кешбэк рублями до 10% от покупки в «Магните» через сервис доставки в приложении ВТБ Онлайн.
Оплатить бонусами можно до 99% суммы чека: 1 бонус = 1 рубль.
«Карту можно оформить в приложении «Магнит», находясь непосредственно в магазине. После этого можно сразу оплатить продукты на кассе, используя QR-код», — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.
Как получить цифровую и пластиковую карту? В приложении «Магнит», в ВТБ Онлайн или в отделении банка.
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