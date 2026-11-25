В Татарстане сотрудников оборонного завода задержали за хищение 18 млн рублей
В Татарстане задержали троих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса, подозреваемых в хищении более 18 млн руб., выделенных по государственному оборонному заказу. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Татарстану.
По данным ведомства, фигуранты оформляли наряды на сдельные работы с фиктивно завышенными нормами выработки. Это позволяло увеличивать ежемесячные выплаты работникам предприятия. Часть полученных денег сотрудники возвращали организаторам схемы под предлогом сбора средств на гуманитарную помощь в зону СВО.
Следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вахитовский районный суд Казани отправил троих фигурантов под стражу.