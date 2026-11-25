Старт карьеры – с Большой олимпиады по химии
В Пермском крае дали старт новому сезону Большой олимпиады по химии и химической технологии.
Несколько лет олимпиада по химии и химической технологии объединяет школьников с 7-го по 11-й класс. Нововведение этого сезона – допуск к участию студентов колледжей. Конкурс проводится в два этапа: дистанционный, который продлится до 10 декабря, и очный, в рамках которого пройдут теоретический и экспериментальный туры.
Для проведения очного этапа в Пермском крае «Метафракс» организует две площадки: в Перми – на базе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), и в Губахе – на базе Уральского химико-технологического колледжа (УХТК).
Как подчеркнул директор по персоналу и социальному развитию АО «Метафракс Кемикалс» Сергей Бронтерюк, олимпиада – это возможности и для школьников, и для студентов, и для компании.
– Губаха – небольшой город, где рынок квалифицированных кадров довольно ограничен. Поэтому «Метафракс» уже много лет выстраивает собственную систему подготовки специалистов. Олимпиада – это прекрасная возможность выявить талантливых ребят, которые, пройдя ступеньки образовательных учреждений, впоследствии станут нашими отличными работниками, – отметил Сергей Бронтерюк.
Одним из главных плюсов олимпиады организаторы считают ее приближенность к профессиональной деятельности химиков. Задачи очного тура связаны с конкретными производствами. Решая их, ребята учатся анализировать готовые продукты, оценивать эффективность тех или иных химических процессов и узнают о химических производствах, которые есть в нашей стране.
Продолжая тему возможностей Большой олимпиады, заведующий кафедрой аналитической химии и экспертизы химического факультета ПГНИУ Александр Елохов рассказал о плюсах участия для ребят, которые планируют поступать в вузы.
– Участие в таких турнирах – это всегда стимул к дальнейшему развитию, познанию чего-то нового. Наш университет в прошлом году давал победителям и призерам Большой олимпиады по химии при поступлении до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ, – подчеркнул он.
Этапы и возможности турнира организаторы олимпиады обсудили на пресс-конференции, посвященной старту Большой олимпиады по химии и химической технологии. Мероприятие прошло в Губахе на площадке Уральского химико-технологического колледжа. Участниками ее стали представители компании, образовательного сообщества, СМИ, а также учащиеся губахинской школы №14 и студенты УХТК.
В ходе пресс-конференции своими впечатлениями об участии в олимпиаде и советами в подготовке поделился призер регионального этапа олимпиады Дмитрий Янн.
– Это хорошая олимпиада, которая дает возможность проявить себя, попробовать свои силы. Я бы посоветовал ребятам не бояться, обязательно регистрироваться и участвовать. При подготовке пишите больше уравнений, изучайте свойства химических веществ, это пригодится на очных заданиях. Я в этом году вновь планирую поучаствовать, – сообщил Дмитрий Янн.
Регистрация на Большую олимпиаду по химии и химической технологии уже началась, продлится она до 10 декабря. Зарегистрироваться и пройти онлайн-этап можно на сайте олимпиады, пройдя по ссылке: ruschemolymp.ru.
АО "Метафракс Кемикалс"Реклама