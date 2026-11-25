Несколько лет олимпиада по химии и химической технологии объединяет школьников с 7-го по 11-й класс. Нововведение этого сезона – допуск к участию студентов колледжей. Конкурс проводится в два этапа: дистанционный, который продлится до 10 декабря, и очный, в рамках которого пройдут теоретический и экспериментальный туры.