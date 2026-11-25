Ростов-на-Дону сформировал более 50% оборота розницы области
Доля Ростова-на-Дону в обороте розничной торговли Ростовской области превысила 52% по итогам десяти месяцев 2026 года. Как следует из отчета об итогах социально-экономического развития города, оборот донской столицы вырос на 5,9% в годовом выражении и достиг 551,1 млрд руб., опередив областной темп роста (5,7%).
Основной объем выручки приносят торгующие организации и индивидуальные предприниматели вне рынков — порядка 94% оборота, при этом их годовой рост ускорился с 4,9% до 5,9%. Сегмент розничных рынков и ярмарок, напротив, тормозит: прибавка составила лишь 0,7% против 4,7% годом ранее.
В городе, отмечают авторы отчета, устойчивый спрос формируют торговые точки шаговой доступности с доступным ассортиментом. Федеральные и региональные сети параллельно наращивают собственные приложения с функцией доставки.
Общественное питание в донской столице растет умеренно — на 3,3%, но вклад города в областной объем по этому сегменту увеличился с 57,8% до 59%. При этом структура рынка меняется в пользу крупных игроков: доля крупных и средних организаций выросла с 31,9% до 44,4%, а малый бизнес, напротив, сократил свое присутствие с 68,1% до 55,6%. В документе этот сдвиг трактуется как укрупнение участников рынка.
Ценовая картина за девять месяцев 2026 года остается сдержанной: роста цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в городе не зафиксировано.
К началу ноября в Ростове-на-Дону работает почти 14,4 тыс. магазинов, включая более 170 дискаунтеров («Чижик», «Светофор», «Бум», «Главторг», Fix Price), 1,2 тыс. нестационарных торговых объектов, шесть розничных рынков и три постоянно действующие ярмарки. Обеспеченность жителей площадью торговых объектов превышает нормативы в 2–4 раза.