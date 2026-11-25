Общественное питание в донской столице растет умеренно — на 3,3%, но вклад города в областной объем по этому сегменту увеличился с 57,8% до 59%. При этом структура рынка меняется в пользу крупных игроков: доля крупных и средних организаций выросла с 31,9% до 44,4%, а малый бизнес, напротив, сократил свое присутствие с 68,1% до 55,6%. В документе этот сдвиг трактуется как укрупнение участников рынка.