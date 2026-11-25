Суд обязал жителя Оренбурга снести забор, перекрывший доступ к реке Урал
Прокуратура обратилась с иском к владельцу территории
Суд признал отсутствие права собственности у жителя Оренбурга на земельный участок в границах реки Урал. Ранее владелец территории возвел на ней забор, который перекрыл доступ к водоему. В связи с этим Оренбургская природоохранная прокуратура обратилась с соответствующим иском к владельцу участка. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Контрольный орган провел проверку и установил, что местный житель приобрел землю в садовом товариществе в Центральном районе Оренбурга. Часть надела попала в береговую линию и полосу реки Урал.
Помимо этого, территорию огородили забором. В итоге проход к воде оказался закрыт. Во время разбирательства по делу ответчик добровольно выполнил часть требований и освободил путь к реке.