Суд признал отсутствие права собственности у жителя Оренбурга на земельный участок в границах реки Урал. Ранее владелец территории возвел на ней забор, который перекрыл доступ к водоему. В связи с этим Оренбургская природоохранная прокуратура обратилась с соответствующим иском к владельцу участка. Об этом сообщает надзорное ведомство.