Опухоль, с которой пациентка жила несколько лет, оказалась плотно сращена с окружающими тканями и внутренними органами. Во время предоперационного обследования у женщины выявили рак молочной железы. С учетом размеров новообразования и степени сдавливания внутренних органов медицинский консилиум принял решение в первую очередь удалить опухоль.