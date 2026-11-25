В Ростове хирурги удалили пациентке редкую опухоль
В Ростовской областной клинической больнице провели операцию на редком доброкачественном новообразовании — струме придатков. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Ростовской области.
Опухоль, с которой пациентка жила несколько лет, оказалась плотно сращена с окружающими тканями и внутренними органами. Во время предоперационного обследования у женщины выявили рак молочной железы. С учетом размеров новообразования и степени сдавливания внутренних органов медицинский консилиум принял решение в первую очередь удалить опухоль.
К операции, которая продолжалась около пяти часов, привлекли онкогинеколога, хирурга и колопроктолога.
Послеоперационный период, как отметили в минздраве, прошел без осложнений. Пациентку выписали из стационара. Дальнейшее лечение она продолжит под наблюдением специалистов ростовского Центра амбулаторной онкологической помощи.