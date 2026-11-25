«Горы — одна из самых сложных территорий для развития мобильной связи. При этом требования туристов к качеству интернета здесь ничуть не ниже, чем в городах. Сегодня мало просто совершить звонок с вершины — люди хотят делиться впечатлениями в реальном времени, вести трансляции прямо со склонов и пользоваться интернетом без перебоев в местах массового скопления туристов. Именно на такие сценарии мы ориентируемся, поэтапно развивая сеть пятого поколения», — отметил директор департамента по развитию и оптимизации радиосети МегаФона Евгений Бабахин.