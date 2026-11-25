На втором месте по росту востребованности находились официанты. Их искали на 24% чаще и готовы были платить 55 тыс. руб. Замыкали тройку разнорабочие с показателем +12%. Предложение по жалованью для них составило 135 тыс. руб. При этом в среднем молодые специалисты рабочих и линейных профессий в регионе могли получать 86,3 тыс. руб.