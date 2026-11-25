Спрос на молодых упаковщиков на Южном Урале вырос на 39%
В сентябре — октябре 2026 года спрос на молодых сотрудников в возрасте 18–24 лет в рабочих и линейных профессиях в Челябинской области сильно вырос. Заметнее всего по сравнению с аналогичным периодом 2025-го интерес увеличился к упаковщикам. Спрос повысился на 39%, среднее зарплатное предложение составило 97 тыс. руб., сообщает «Авито Работа».
На втором месте по росту востребованности находились официанты. Их искали на 24% чаще и готовы были платить 55 тыс. руб. Замыкали тройку разнорабочие с показателем +12%. Предложение по жалованью для них составило 135 тыс. руб. При этом в среднем молодые специалисты рабочих и линейных профессий в регионе могли получать 86,3 тыс. руб.