Предварительно установлено, что водитель иномарки выезжал со второстепенной дороги на улице Транспортной, не занял крайнее правое положение и не уступил дорогу скорой помощи, которая ехала по главной дороге с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате машины столкнулись.