В Оренбурге Kia не уступила дорогу и столкнулась с каретой скорой помощи
Медицинский автомобиль двигался с включенными сигналом и мигалками
В Оренбурге на проспекте Победы столкнулись автомобиль Kia и машина скорой помощи. ДТП произошло в среду, 25 ноября. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают подробности происшествия. Об этом сообщает полиция.
Предварительно установлено, что водитель иномарки выезжал со второстепенной дороги на улице Транспортной, не занял крайнее правое положение и не уступил дорогу скорой помощи, которая ехала по главной дороге с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате машины столкнулись.
В результате аварии никто не пострадал, но автомобили получили механические повреждения. На виновника ДТП составили административные материалы по ч. 1.1 ст. 12.14 и ч. 1 ст. 12.17 КоАП РФ.