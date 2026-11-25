Представители Северо-Западной и Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры взяли на контроль соблюдение прав пассажиров в Пулково, где почти на 11 часов задержали рейс в Египет из-за поломки самолета. В аэропорту также развернули мобильную приемную надзорного ведомства, сообщает 78.ru.