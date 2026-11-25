В Пулково развернули мобильную приемную прокуратуры из-за задержки рейса в Египет
Представители Северо-Западной и Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры взяли на контроль соблюдение прав пассажиров в Пулково, где почти на 11 часов задержали рейс в Египет из-за поломки самолета. В аэропорту также развернули мобильную приемную надзорного ведомства, сообщает 78.ru.
Речь о рейсе SU 734 «Аэрофлота» по маршруту Санкт-Петербург — Шарм-эль-Шейх. Сначала вылет перенесли на 03:30, теперь отправление назначено на 12:00. Пассажирам объяснили задержку технической причиной: в Пулково ждут резервный борт из Москвы.
По данным онлайн-табло аэропорта, предыдущий рейс в Шарм-эль-Шейх тоже задержали. Тогда самолет вылетел на четыре часа позже расписания.