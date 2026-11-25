Локальные технологические нарушения зафиксированы в Пригородном, Алагирском и Правобережном районах, а также во Владикавказе. К восстановительным работам привлечены 15 специалистов и специальная техника. Энергетики устраняют повреждения линий электропередачи и обследуют трансформаторные подстанции.