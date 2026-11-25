В Северной Осетии устраняют локальные отключения электричества после снегопада
В Северной Осетии специалисты восстанавливают электроснабжение потребителей после снегопада. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ республики.
Локальные технологические нарушения зафиксированы в Пригородном, Алагирском и Правобережном районах, а также во Владикавказе. К восстановительным работам привлечены 15 специалистов и специальная техника. Энергетики устраняют повреждения линий электропередачи и обследуют трансформаторные подстанции.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что во Владикавказе прошел первый обильный снегопад. К расчистке снежного покрова привлекли 37 единиц специализированной техники.