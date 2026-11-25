В Адлерском районе Сочи на ремонт сельских дорог направили более 21 млн рублей
В Адлерском районе Сочи продолжается ремонт улично-дорожной сети. На обновление нескольких участков дорог из муниципального бюджета направили более 21 млн руб. Работы ведутся на улицах Черновицкой, Вологодской и Краснофлотской. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.
На улице Черновицкой ремонтируют участок площадью более 1,5 тыс. кв. м. Стоимость работ превышает 4 млн руб. Завершить ремонт и сдать дорогу в эксплуатацию планируется до конца ноября.
На улице Вологодской работы близятся к завершению. Здесь обновили около 1 тыс. кв. м дорожного полотна и уложили бетонное покрытие. На ремонт этого участка направили порядка 2 млн руб.
На улице Краснофлотской приступили к восстановлению дорожного полотна площадью более 1,8 тыс. кв. м. Сейчас специалисты демонтируют старое покрытие. Затем они устранят просадки, укрепят обочины и приступят к укладке асфальтобетона. На выполнение муниципального контракта предусмотрено более 15 млн руб.
По словам Андрея Прошунина, при формировании планов дорожного ремонта учитывают обращения жителей, предложения территориальных общественных самоуправлений и депутатов. Глава города отметил, что обновление дорог в сельских населенных пунктах должно облегчить жителям доступ к работе, школам, медицинским и другим социальным учреждениям.