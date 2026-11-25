На улице Краснофлотской приступили к восстановлению дорожного полотна площадью более 1,8 тыс. кв. м. Сейчас специалисты демонтируют старое покрытие. Затем они устранят просадки, укрепят обочины и приступят к укладке асфальтобетона. На выполнение муниципального контракта предусмотрено более 15 млн руб.