В Чувашии на реализацию региональных проектов направили 24,6 млрд рублей
Уровень достижения целей нацпроектов в Чувашии достиг 99,79%
В Чувашии реализуются 44 региональных проекта в рамках 12 нацпроектов. На их финансирование в этом году предусмотрено 24,6 млрд руб., из которых 12,6 млрд руб. поступят из федерального бюджета, сообщил пресс-центр правительства региона.
На четыре направления — «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни», «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь» — приходится 96,7% всех средств.
Уровень достижения целей национальных проектов в Чувашии выше средних показателей по России и Приволжскому федеральному округу. В октябре он составил 99,79%.