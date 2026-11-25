Челябинскую пенсионерку ждет суд за финансирование террористов на 800 тыс. рублей
СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 66-летней местной жительницы. Ее обвиняют в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По версии следствия, в 2018–2024 годах жительница региона регулярно перечисляла деньги организации, признанной террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ. Общая сумма переводов превысила 835 тыс. руб. При этом дочь челябинки с 2015 года является членом этого объединения, она и передала матери реквизиты счетов. Вместе с сожителем родственница фигурантки объявлена в международный розыск.
Преступление выявили сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области. Наложен арест на имущество обвиняемой, в том числе на 11 нежилых помещений общей стоимостью свыше 78 млн руб.