По версии следствия, в 2018–2024 годах жительница региона регулярно перечисляла деньги организации, признанной террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ. Общая сумма переводов превысила 835 тыс. руб. При этом дочь челябинки с 2015 года является членом этого объединения, она и передала матери реквизиты счетов. Вместе с сожителем родственница фигурантки объявлена в международный розыск.