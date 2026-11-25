Жителя Оренбуржья осудят за призывы к экстремизму и реабилитацию нацизма
По данным следствия, он публиковал нацистские материалы и осквернил Георгиевскую ленту
СУ СКР по Оренбургской области передало в суд уголовное дело против жителя Сорочинска. 57-летнего фигуранта обвиняют в публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности и реабилитации нацизма. Подробности сообщила пресс-служба ведомства в среду, 25 ноября.
Следствие показало, что в 2025 – 2026 годах мужчина публиковал на личной странице в соцсети материалы, которые побуждали к насилию против определенной нации. Записи искажали исторические события, а также содержали нацистские изображения и текст, которые оскверняли символ воинской славы России — Георгиевскую ленту.
Оренбуржец мог редактировать публикации или ограничить доступ к ним на своей странице, но так и не удалил запрещенные материалы, уточнили в СК. В настоящее время уголовное дело направили в суд.