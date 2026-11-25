НЕОМЕТРИЯ представила опыт работы с историческим наследием на форуме «Гражданская солидарность» в Краснодаре
18 ноября в краснодарском Доме молодежи состоялся VII ежегодный форум общественных объединений Краснодара «Гражданская солидарность».
Организатором выступила комиссия Общественной палаты Краснодара по вопросам градостроительства, архитектуры, строительства, землеустройства и экологии. Тематическая площадка объединила представителей органов власти, архитектурного и экспертного сообщества, историков, общественников и девелоперов как из Краснодара, так и из других городов России.
Одной из центральных в программе форума стала экспертная дискуссия о будущем исторического центра Краснодара. В обсуждении принял участие Николай Семенцов, директор Департамента сопровождения проектов девелоперской компании НЕОМЕТРИЯ.
Эксперты обсудили перспективы комплексного развития исторического центра, состояние исторической застройки, действующие механизмы охраны объектов культурного наследия и необходимость совершенствования градостроительного регулирования. Отдельное внимание уделили поиску баланса между сохранением архитектурного облика города и его современным развитием, а также формированию конкурентоспособной туристической среды. Одной из ключевых тем стала экономика объектов культурного наследия: механизмы привлечения инвестиций и меры государственной поддержки.
Николай Семенцов в своем выступлении рассказал о подходе компании к сохранению объектов культурного наследия на примере проекта жилых кварталов МЖК в Краснодаре. На территории расположены значимые образцы краснокирпичной промышленной архитектуры: исторические заводские корпуса маслобойни Аведовых 1904 года постройки, выполненные в псевдоготическом стиле, а также здание заводоуправления 1936 года. Эти объекты отражают историю развития промышленности города и представляют архитектурную ценность, выходящую за пределы отдельной городской территории.
Все эти здания планируется отреставрировать и адаптировать для современного использования. В перспективе исторический промышленный кластер станет культурно-досуговым ядром нового района и общественным пространством, открытым для жителей Краснодара.
«Для нас принципиально важно, чтобы развитие городов не сопровождалось утратой их исторической идентичности. Объекты культурного наследия — это не просто здания и архитектурные элементы, а материальная память поколений, часть культурного кода города и страны. Их сохранение — наша безусловная ценность. Ответственная реставрация и приспособление для современного использования позволяют дать историческим объектам вторую жизнь, вернуть их в городскую среду и сделать востребованными для горожан. В этом и есть залог устойчивого развития территорий и сохранение их культурного кода для будущих поколений»,— отметил Николай Семенцов.
Опыт Краснодара получил высокую оценку экспертов, в том числе из других городов России с богатым историческим наследием. Особый интерес вызвала концепция интеграции объектов культурного наследия в современную городскую среду: исторические здания рассматриваются не как обособленные памятники, требующие исключительно охраны, а как полноценные точки притяжения, способные формировать уникальную идентичность территории и новые общественные пространства.
Важным условием реализации подобных инициатив остается экономическая устойчивость. Один из подходов, позволяющих обеспечить финансирование реставрации,— создание модели, при которой затраты на восстановление объектов культурного наследия компенсируются за счет развития жилой, коммерческой и сервисной инфраструктуры.
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