«Для нас принципиально важно, чтобы развитие городов не сопровождалось утратой их исторической идентичности. Объекты культурного наследия — это не просто здания и архитектурные элементы, а материальная память поколений, часть культурного кода города и страны. Их сохранение — наша безусловная ценность. Ответственная реставрация и приспособление для современного использования позволяют дать историческим объектам вторую жизнь, вернуть их в городскую среду и сделать востребованными для горожан. В этом и есть залог устойчивого развития территорий и сохранение их культурного кода для будущих поколений»,— отметил Николай Семенцов.