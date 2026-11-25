Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получили начальница участка по контролю качества ООО «Мечел-Кокс» Валентина Антонова, машинистка крана «ММК-Метиз» Татьяна Бусыгина и волочильщик проволоки предприятия Вячеслав Ложкин. Заслуженными металлургами РФ стали машинистка крана «ММК-Метиз» Лидия Анисова, кузнец-штамповщик ПАО «Уральская кузница» Алексей Запевалов и специалист участка подготовки производства электросталеплавильного цеха Челябинского филиала компании Олег Савинов. За высокий профессионализм при оказании медпомощи медалями Луки Крымского награждены врачи городской больницы №1 Копейска Валерия Заложкова и Георгий Белич, заведующий отделением учреждения Сергей Ершов, а также врач районной больницы села Миасское Татьяна Симонова.