НЕОМЕТРИЯ представила опыт работы с историческим наследием на форуме «Гражданская солидарность» в Краснодаре
18 ноября в краснодарском Доме молодежи состоялся VII ежегодный форум общественных объединений Краснодара «Гражданская солидарность».
Организатором выступила комиссия Общественной палаты Краснодара по вопросам градостроительства, архитектуры, строительства, землеустройства и экологии. Тематическая площадка объединила представителей органов власти, архитектурного и экспертного сообщества, историков, общественников и девелоперов, как из Краснодара, так и из других городов России.
Одной из центральных в программе форума стала экспертная дискуссия о будущем исторического центра Краснодара. В обсуждении принял участие Николай Семенцов, директор Департамента сопровождения проектов девелоперской компании НЕОМЕТРИЯ.
Эксперты обсудили перспективы комплексного развития исторического центра, состояние исторической застройки, действующие механизмы охраны объектов культурного наследия и необходимость совершенствования градостроительного регулирования. Отдельное внимание уделили поиску баланса между сохранением архитектурного облика города и его современным развитием, а также формированию конкурентоспособной туристической среды. Одной из ключевых тем стала экономика объектов культурного наследия: механизмы привлечения инвестиций и меры государственной поддержки.
Николай Семенцов в своем выступлении рассказал о подходе компании к сохранению объектов культурного наследия на примере проекта жилых кварталов МЖК в Краснодаре. На территории расположены значимые образцы краснокирпичной промышленной архитектуры: исторические заводские корпуса маслобойни Аведовых 1904 года постройки, выполненные в псевдоготическом стиле, а также здание заводоуправления 1936 года. Эти объекты отражают историю развития промышленности города и представляют архитектурную ценность, выходящую за пределы отдельной городской территории.
Все эти здания планируется отреставрировать и адаптировать для современного использования. В перспективе исторический промышленный кластер станет культурно-досуговым ядром нового района и общественным пространством, открытым для жителей Краснодара.
«Для нас принципиально важно, чтобы развитие городов не сопровождалось утратой их исторической идентичности. Объекты культурного наследия – это не просто здания и архитектурные элементы, а материальная память поколений, часть культурного кода города и страны. Их сохранение – наша безусловная ценность. Ответственная реставрация и приспособление для современного использования позволяют дать историческим объектам вторую жизнь, вернуть их в городскую среду и сделать востребованными для горожан. В этом и есть залог устойчивого развития территорий и сохранение их культурного кода для будущих поколений», - отметил Николай Семенцов.
Опыт Краснодара получил высокую оценку экспертов, в том числе из других городов России с богатым историческим наследием. Особый интерес вызвала концепция интеграции объектов культурного наследия в современную городскую среду: исторические здания рассматриваются не как обособленные памятники, требующие исключительно охраны, а как полноценные точки притяжения, способные формировать уникальную идентичность территории и новые общественные пространства.
Важным условием реализации подобных инициатив остается экономическая устойчивость. Один из подходов, позволяющих обеспечить финансирование реставрации, - создание модели, при которой затраты на восстановление объектов культурного наследия компенсируются за счет развития жилой, коммерческой и сервисной инфраструктуры.
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