По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Челябинский завод модульных подстанций» зарегистрировано в Челябинске в 2020 году. Владельцем является Дмитрий Зайцев. Он же был директором до начала ноября, но полномочия были прекращены из-за открытого конкурсного производства в отношении предприятия. В октябре компанию признали банкротом. Выручка организации за 2025 год составила 73,9 млн руб., чистый убыток — 24,2 млн руб.