Челябинский завод обязали выплатить долг по зарплате в размере 1 млн рублей
Суд удовлетворил требования прокуратуры Курчатовского района Челябинска. С ООО «Челябинский завод модульных подстанций» взысканы 1 млн руб. долгов по зарплате и компенсация, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
С жалобами в прокуратуру обратились сотрудники предприятия. Установлено, что компания имеет задолженность по жалованью перед уволенными в феврале девятью работниками. Ведомство подало иск о взыскании долга, компенсации за нарушение сроков окончательного расчета и морального вреда на общую сумму около 1 млн руб. Требования удовлетворили в полном объеме. Прокуратура проконтролирует исполнение решения.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Челябинский завод модульных подстанций» зарегистрировано в Челябинске в 2020 году. Владельцем является Дмитрий Зайцев. Он же был директором до начала ноября, но полномочия были прекращены из-за открытого конкурсного производства в отношении предприятия. В октябре компанию признали банкротом. Выручка организации за 2025 год составила 73,9 млн руб., чистый убыток — 24,2 млн руб.