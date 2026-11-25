У берегов Краснодарского края 25 ноября ожидается формирование смерчей над акваторией Черного моря. Опасное метеорологическое явление прогнозируется на участке от Анапы до Магри. Экстренное предупреждение будет действовать в течение суток. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на данные синоптиков.