МЧС предупредило об угрозе смерчей над Черным морем
У берегов Краснодарского края 25 ноября ожидается формирование смерчей над акваторией Черного моря. Опасное метеорологическое явление прогнозируется на участке от Анапы до Магри. Экстренное предупреждение будет действовать в течение суток. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на данные синоптиков.
«Утром, днем и вечером 25.11.2026 на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем (ОЯ)»,— говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Кроме того, в Краснодарском крае сохраняется угроза неблагоприятных погодных явлений, связанных с сильным ветром. Из-за него уровень воды в Азовском море может подняться до неблагоприятных отметок.
По имеющимся данным, связанные с ухудшением погоды происшествия возможны до утра 25 ноября в пяти районах Краснодарского края.