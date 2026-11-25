Рассмотрев материалы дела, суд назначил бывшему руководителю колонии наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дополнительно осужденный на два года лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти. Специальное звание с него также снято.