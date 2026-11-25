Бывший замначальника колонии получил срок за превышение полномочий
Кочубеевский районный суд вынес приговор экс-заместителю начальника исправительной колонии, признав его виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края.
По данным следствия, занимая пост в исправительном учреждении, фигурант организовал среди осужденных сбор и последующую реализацию продовольственных товаров и табачной продукции. Вырученные деньги поступали на счет знакомой подконтрольного ему лица — на эти средства, как установил суд, оплачивались нужды учреждения.
Рассмотрев материалы дела, суд назначил бывшему руководителю колонии наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дополнительно осужденный на два года лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти. Специальное звание с него также снято.
Приговор в законную силу пока не вступил.