В Кировском районе Санкт-Петербурга несовершеннолетнего подростка задержали по подозрению в причинении смертельной травмы 42-летнему мужчине. По версии следствия, юноша ударил его кулаком во время конфликта, после чего потерпевший упал и ударился головой об асфальт. Об этом 25 ноября сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.