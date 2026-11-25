В Кировском районе подростка заподозрили в причинении смертельной травмы мужчине
В Кировском районе Санкт-Петербурга несовершеннолетнего подростка задержали по подозрению в причинении смертельной травмы 42-летнему мужчине. По версии следствия, юноша ударил его кулаком во время конфликта, после чего потерпевший упал и ударился головой об асфальт. Об этом 25 ноября сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Тело мужчины обнаружили в минувшую пятницу в квартире пятиэтажного дома на улице Солдата Корзуна. Видимых признаков насильственной смерти на нем не было. Однако позднее выяснилось, что незадолго до гибели петербуржец получил травму головы.
По данным полиции, конфликт произошел 19 ноября менее чем в километре от дома погибшего. После удара мужчина смог подняться и самостоятельно дойти до квартиры, но впоследствии скончался.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска вечером накануне.