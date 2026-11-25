По версии следствия, весной прошлого года он через посредника получил от осужденных автомобильные колесные диски и телевизор. Взамен он составлял положительные характеристики для суда при рассмотрении ходатайств об условно-досрочном освобождении. Кроме того, из корыстной заинтересованности он неоднократно фиктивно поощрял одного из осужденных.