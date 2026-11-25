В Марий Эл экс-руководителя исправительного учреждения обвиняют во взяточничестве
Прокурор требует изменить основание увольнения экс-руководителя на утрату доверия
В Медведевский районный суд Марий Эл направили уголовное дело в отношении 41-летнего бывшего руководителя одного из исправительных учреждений региона. Его обвиняют в получении взяток, злоупотреблении и превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, весной прошлого года он через посредника получил от осужденных автомобильные колесные диски и телевизор. Взамен он составлял положительные характеристики для суда при рассмотрении ходатайств об условно-досрочном освобождении. Кроме того, из корыстной заинтересованности он неоднократно фиктивно поощрял одного из осужденных.
Весной этого года обвиняемый без законных оснований выдал осужденному разрешение на выход за пределы исправительного центра.
В ходе расследования на автомобиль стоимостью 1,4 млн руб., находящийся в совместной собственности обвиняемого, наложили арест.
В мае этого года бывшего федерального служащего уволили по выслуге лет. Прокурор обратился в суд с иском об изменении формулировки и основания увольнения на утрату доверия.