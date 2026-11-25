Ростовская область заняла десятое место по объему ипотечного кредитования
Банки в октябре 2026 года выдали жителям Ростовской области 1,75 тыс. ипотечных кредитов на 6,2 млрд руб. Об этом сообщили Объединенном кредитном бюро. По объему кредитования регион занял 10-е место в стране.
Снижение оказалось резким: к сентябрю, когда было оформлено 3,77 тыс. кредитов на 17,37 млрд руб., количество выдач сократилось на 54%, а объем — на 64%. В годовом выражении падение сопоставимо: в октябре 2025 года область выдала 3,3 тыс. ипотек на 14,32 млрд руб.
Средний размер кредита на Дону опустился до 3,54 млн руб. против 4,61 млн руб. в сентябре. Средний срок кредитования сжался с 301 до 233 месяцев — менее 20 лет против десяти в сентябре.
За десять месяцев 2026 года жители области оформили 24,14 тыс. ипотек на 101,89 млрд руб., что соответствует среднему чеку около 4,22 млн руб. На каждую тысячу жителей региона пришлось 5,8 новых ипотечных кредитов.
В целом по России за октябрь банки выдали 78,63 тыс. жилищных кредитов на 300,26 млрд руб. Месячное сокращение достигло 43% по количеству и 55% по объему, годовое — 30% и 40% соответственно.
Доля новостроек в выдачах обрушилась: 21% по количеству и 32% по объему против 42% и 53% в сентябре. Средний чек ипотеки на новостройку составил 5,52 млн руб., на вторичном рынке — 3,19 млн руб. Полная стоимость кредита выросла до 16,6% на первичном рынке и 19,6% на вторичном. Лидером по объемам осталась Москва: 5,77 тыс. кредитов на 35,13 млрд руб. В топ-5 также вошли Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Свердловская область.