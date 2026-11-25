Доля новостроек в выдачах обрушилась: 21% по количеству и 32% по объему против 42% и 53% в сентябре. Средний чек ипотеки на новостройку составил 5,52 млн руб., на вторичном рынке — 3,19 млн руб. Полная стоимость кредита выросла до 16,6% на первичном рынке и 19,6% на вторичном. Лидером по объемам осталась Москва: 5,77 тыс. кредитов на 35,13 млрд руб. В топ-5 также вошли Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Свердловская область.