В Ленобласти накажут отцов за допуск детей к управлению транспортом
В Ленинградской области возбудили два уголовных дела против отцов, доверивших управление транспортом несовершеннолетним детям. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Одна из трагедий произошла 8 ноября в деревне Малое Замостье Гатчинского района. Отец разрешил 10-летнему сыну покататься на квадроцикле. Мальчик не справился с управлением, машина перевернулась, и ребенок погиб на месте. Его 11-летний пассажир получил травмы и попал в больницу. Против 48-летнего отца возбудили дело.
Второй случай зафиксирован в Сосновом Бору. В августе 38-летний мужчина дал ключи от «Лады Гранты» 15-летнему сыну и разрешил поездить по дорогам общего пользования. Подросток попал в ДТП, но обошлось без пострадавших. Уголовное дело против отца возбудили и здесь.
«Транспортное средство — это источник повышенной опасности! Доверить управление автомобилем можно только лицу, достигшему установленного законом возраста и имеющему водительское удостоверение»,— напомнили в Госавтоинспекции.