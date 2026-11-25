Второй случай зафиксирован в Сосновом Бору. В августе 38-летний мужчина дал ключи от «Лады Гранты» 15-летнему сыну и разрешил поездить по дорогам общего пользования. Подросток попал в ДТП, но обошлось без пострадавших. Уголовное дело против отца возбудили и здесь.