В Северной Осетии в наличии находится почти 3,4 тыс. т бензина и 2,5 тыс. т дизельного топлива. За последние сутки в республику поступило еще 360 т бензина и 576 т дизтоплива. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.