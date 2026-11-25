В Северной Осетии запас топлива оценили в почти 5,9 тысячи тонн
В Северной Осетии в наличии находится почти 3,4 тыс. т бензина и 2,5 тыс. т дизельного топлива. За последние сутки в республику поступило еще 360 т бензина и 576 т дизтоплива. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.
В пути, по данным властей, находятся дополнительные партии топлива: 1,2 тыс. т бензина и 1,6 тыс. т дизельного топлива. По оценке главы республики, ситуация с обеспечением горючим остается стабильной.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что движение всех видов автотранспорта на участке «Владикавказ — населенный пункт Ларс (Верхний Ларс)» остановлено в обоих направлениях с 21:45 24 ноября до особого распоряжения.
В электронной очереди находятся 737 большегрузных автомобилей. Еще 466 грузовиков ожидают открытия дорог на стоянках.