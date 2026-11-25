В горах Сочи высота снежного покрова достигла 120 см
На горных станциях курорта «Роза Хутор» утром 25 ноября зафиксировали отрицательные температуры, туман и слабые осадки. На высоте 2320 м температура воздуха опустилась до 10 градусов, а высота снежного покрова достигла 120 см. Такие данные опубликованы в метеосводке курорта по состоянию на 09:00.
На станции «Роза Пик», расположенной на высоте 2320 м, наблюдалась пасмурная погода с туманом и периодическим слабым снегопадом. Температура составляла 10 градусов. Ветер юго-западный, его скорость достигала 8 м/с. Видимость находилась в пределах от 100 до 500 м. Высота снежного покрова составляла 120 см.
На станции «Роза-1600» температура воздуха достигала 3 градусов. Здесь также были пасмурная погода, туман и временами слабый снег. Ветер юго-восточный со скоростью 5 м/с. Видимость составляла от 500 до 1 тыс. м.
В Горной Олимпийской деревне, расположенной на высоте 1100 м, температура воздуха находилась на отметке 0 градусов. Синоптическая обстановка характеризовалась облачностью, туманом и периодическим слабым мокрым снегом. Ветер юго-восточный, его скорость составляла 3 м/с. Видимость — от 500 до 1 тыс. м.
В нижней части курорта, на станции «Роза Долина» на высоте 560 м, температура воздуха составляла +2 градуса. Здесь было облачно, временами проходил слабый дождь. Скорость восточного ветра достигала 1 м/с. Видимость составляла 10 км.