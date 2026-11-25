На горных станциях курорта «Роза Хутор» утром 25 ноября зафиксировали отрицательные температуры, туман и слабые осадки. На высоте 2320 м температура воздуха опустилась до 10 градусов, а высота снежного покрова достигла 120 см. Такие данные опубликованы в метеосводке курорта по состоянию на 09:00.