Ночью над Ростовской областью и другими регионами РФ сбили 305 дронов
Ночью над Ростовской областью и другими российскими регионами уничтожили 305 украинских дронов. Об этом сообщили в минобороны РФ.
О работе ПВО отчитались также в: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областях и Краснодарском крае.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», около 50 беспилотников сбили в Таганроге и семи районах области: Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Чертковском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.