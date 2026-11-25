Как ранее писал «Ъ-Ростов», около 50 беспилотников сбили в Таганроге и семи районах области: Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Чертковском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.