В Сочинском нацпарке закрыли доступ к водопадам из-за размытой дороги
Сильные дожди повредили подъездной путь к водопадам экотропы «Псыдах и Шапсуг» в Сочинском национальном парке. Из-за подъема уровня воды примерно на метр размыло более 50 м дорожного полотна. До завершения восстановительных работ посещение территории в районе экологической тропы приостановлено. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.
Поврежденная дорога относится к муниципальной сети, однако остается единственным проездом к особо охраняемой природной территории Сочинского национального парка. По информации учреждения, подобные происшествия происходят ежегодно в периоды обильных осадков. Нынешняя ситуация вновь показала уязвимость этого участка.
Сотрудники отдела охраны леса оперативно направили обращение в администрацию Сочи. Государственные инспекторы также заявили о готовности участвовать в восстановлении дороги и оказывать необходимую поддержку.
Непогода в Сочи, по прогнозу городского Гидрометцентра, продлится до утра 26 ноября. В этот период ожидается прохождение двух активных холодных фронтов. Они принесут сильные и очень сильные дожди, новые паводки на реках, грозы и град. Температура воздуха может понизиться на 5–6 градусов.
В горных районах прогнозируются очень сильные снегопады. В Красной Поляне, а затем и в предгорьях дождь начнет переходить в мокрый снег. Ожидается его налипание на провода и деревья, а также образование отложений на дорогах.